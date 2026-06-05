Наличные «утекли» с АЗС

В Крыму полностью ограничили продажу бензина за наличные. По словам главы республики Сергея Аксенова, талонов на топливо в свободной продаже тоже больше нет и не будет в ближайшее время. Те, у кого они есть на руках, смогут получить не более 20 л. на человека. Следить за распределением бензина будут представители муниципальных и республиканских властей. Также в Крыму ввели запрет на фото- и видеосъемку бензовозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Топливный кризис на полуострове продолжается с конца мая. Дополнительные ограничения ввели и в Севастополе. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в регионе также отпускают не более 20 л. в одни руки. Ранее в городе разрешили продажу 92-го и 95-го только по талонам. При этом как долго будут действовать меры, точно сказать никто не может, рассказал корреспондент “Ъ” в Крыму Александр Дремлюгин:

«Я разговаривал с крымскими чиновниками, и на самом деле сейчас никто не может обозначить сроки. Вместе с тем люди активно жалуются на, что талоны очень сложно получить. В Севастополе огромные очереди на заправках. Но ажиотаж спадает, автомобилисты начинают понимать, что сейчас вряд ли получится где-то раздобыть бензин.

По ночам работает ПВО, раньше такого плотного огня по полуострову не было. Кроме того, сказывается история с сухопутным коридором в Крым. У нас бывало так, что из-за непогоды в зимний период не ходили паромы, и это сказывалось на работе АЗС. Но сейчас принципиально другая ситуация».

По данным Росстата, накопленная с начала года инфляция по бензину приближается к 5%, то есть она превышает общие темпы роста потребительских цен. Однако пока что не так критически, считает независимый эксперт Максим Худалов:

«В Крыму отдельная ситуация. Что касается других регионов, действительно, проблемы прежде всего встречаются у компаний, которые являются независимыми заправщиками. Вводятся лимиты на заливку топлива на заправках и в Московской области, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Пока это больше похоже на некоторые контрспекуляционные действия.

Правительство уже говорит о том, что возможно увеличение импорта бензина на территорию России, в том числе из Белоруссии. Всегда у нас остается вариант со снижением требований по качеству выпускаемого топлива. Кроме того, всегда есть, что называется, устаревшие мощности по его производству, но это уже, конечно, мера на самый черный день. Так что будем надеяться, что тех шагов, которые уже предприняты, будет достаточно. Но, безусловно, отдельные "черные лебеди" могут иметь место».

По словам вице-премьера Александра Новака, власти принимают все необходимые меры, на заправках нет дефицита топлива и внутренний рынок остается стабильным. Среди прочего, действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Пока он продлен до 31 июля. Источник “Ъ” на топливном рынке при этом называют меры недостаточными. По его словам, правительство допускает в том числе ограничения на вывоз бензина в страны ЕАЭС. Собеседники издания предупреждают, что, если ситуация не наладится, к началу августа кризис затронет «большую часть регионов».

Александра Абанькова