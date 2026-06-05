Акционеры «Томской ДСК» продлили полномочия гендиректора Александра Шпетера

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) переизбрало Александра Шпетера генеральным директором организации на новый срок, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Шпетер

Фото: Андрей Синичкин, Коммерсантъ Александра Шпетер

Фото: Андрей Синичкин, Коммерсантъ

«Уверен, что в ближайшее время компания перейдет из режима ожидания на привычные объемы. Мы готовим к запуску новые проекты — в том числе высотную домостроительную серию и другие предложения, способные перезагрузить наши отношения с партнерами и воодушевить потребителей»,— приводятся в сообщении слова господина Шпетера.

В обращении к акционерам глава ТДСК также заявил, что в 2025 году организация вошла в процесс финансового оздоровления своих предприятий. Потенциал компании руководитель оценил в 500 тыс. кв. м жилья в год.

Также акционеры ТДСК приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год и оставить прибыль в распоряжении общества.

ПАО «Томская домостроительная компания» — один из ведущих застройщиков в Томске и Томской области. Основатель компании — Александр Шпетер. В состав ТДСК входит 23 предприятия. Основная продукция холдинга — крупнопанельные, каркасные, монолитные и кирпичные жилые дома стандарт-класса. Помимо Томской области, ТДСК реализует проекты в Новосибирске и Кузбассе — Кемерове, Анжеро-Судженске, Юрге, Тайге. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка ПАО составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 202,6 млн руб.

Михаил Кичанов