Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Акционеры «Томской ДСК» продлили полномочия гендиректора Александра Шпетера

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) переизбрало Александра Шпетера генеральным директором организации на новый срок, сообщили в пресс-службе компании.

Александра Шпетер

Александра Шпетер

Фото: Андрей Синичкин, Коммерсантъ

Александра Шпетер

Фото: Андрей Синичкин, Коммерсантъ

«Уверен, что в ближайшее время компания перейдет из режима ожидания на привычные объемы. Мы готовим к запуску новые проекты — в том числе высотную домостроительную серию и другие предложения, способные перезагрузить наши отношения с партнерами и воодушевить потребителей»,— приводятся в сообщении слова господина Шпетера.

В обращении к акционерам глава ТДСК также заявил, что в 2025 году организация вошла в процесс финансового оздоровления своих предприятий. Потенциал компании руководитель оценил в 500 тыс. кв. м жилья в год.

Также акционеры ТДСК приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год и оставить прибыль в распоряжении общества.

ПАО «Томская домостроительная компания» — один из ведущих застройщиков в Томске и Томской области. Основатель компании — Александр Шпетер. В состав ТДСК входит 23 предприятия. Основная продукция холдинга — крупнопанельные, каркасные, монолитные и кирпичные жилые дома стандарт-класса. Помимо Томской области, ТДСК реализует проекты в Новосибирске и Кузбассе — Кемерове, Анжеро-Судженске, Юрге, Тайге. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка ПАО составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 202,6 млн руб.

Михаил Кичанов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд