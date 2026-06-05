На пути из Крыма задерживаются восемь поездов «Таврия»

Восемь поездов «Таврия» после отмены беспилотной опасности задерживаются в пути из Крыма. Время задержки составляет от 2,5 до 11 часов. Об этом в Telegram-канале сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

«После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия"», — указано в сообщении.

По состоянию на 09:00 мск задерживаются из Крыма отправлением 3 июня: поезд № 078 «Симферополь — Санкт-Петербург» — на 5 часов, поезд № 174 «Евпатория — Москва» (6 часов), поезд № 092 «Севастополь — Москва» (11 часов). Отправлением 4 июня — на 1,5 часа поезд № 098 «Симферополь — Москва», поезд № 076 «Симферополь — Омск» (4,5 часа), поезд № 028 «Симферополь — Москва» (2,5 часа), поезд № 092 «Севастополь — Москва» (6,5 часа).

Как уточняется в сообщении, поезд № 098 «Симферополь — Москва» отправлением 5 июня задерживается на 5 часов. Пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и водой. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, заключили в ГСЭ.

4 июня из-за беспилотной опасности в регионе приостанавливалось движение поездов, пассажиров эвакуировали. По данным Минобороны России, в ночь с 3 на 4 июня над регионами России сбиты 272 беспилотника ВСУ. В частности, над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

1 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что беспилотники со стороны Украины атаковали ведущую в Республику Крым трассу «Новороссия». Позже на территории Херсонской области была объявлена авиационная опасность.