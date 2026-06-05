Суд на Урале продолжит рассмотрение дела экс-участника ОПГ «Центр» Горшунова

Кировский районный суд Екатеринбурга 22 июня продолжит рассмотрение уголовного дела Сергея Горшунова, выходца из ОПГ «Центр», следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, суд должен был начать рассмотрение дела Сергея Горшунова в сентябре 2025 года. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. Благодаря этому он уехал в Москву, где был задержан по другому уголовному делу. В апреле 2026 года его осудили на четыре с половиной года колонии по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Недавно его этапировали в Екатеринбург, где Кировский райсуд должен рассмотреть его уголовное дело по факту убийства президента «Европейско-Азиатской компании» Виктора Терняка в 1992 году.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал»

Артем Путилов