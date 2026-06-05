Силуанов назвал часть акций «Аэрофлота» интересным активом для продажи

Министр финансов Антон Силуанов назвал интересным активом для продажи часть акций «Аэрофлота» (MOEX: AFLT). По его словам, у актива «хорошие показатели». Об этом господин Силуанов сообщил в интервью ИС «Вести».

«Это интересный актив. Имеет хорошие показатели. Уверен, что этот актив будет реализован»,— сказал господин Силуанов.

22 мая Росимущество объявило отбор юридического лица для организации продажи 23,76% акций ПАО «Аэрофлот». Пакет акций принадлежит государству и подлежит приватизации. Отбор проводится для заключения агентского договора: победитель должен будет организовать от имени государства продажу ценных бумаг на фондовом рынке.