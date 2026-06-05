Жители Удмуртии в рамках акции от ЦБ принесли мелочи весом в две тонны

Мелочи на сумму почти 2,4 млн руб. принесли в банки жители Удмуртии в рамках весенней «Монетной недели». Общий вес собранных монет составил 2 т. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Акция "Монетная неделя" проходит дважды в год по инициативе Банка России. В этот период банки-участники принимают мелочь от граждан и зачисляют деньги на счет без комиссии либо обменивают на банкноты. Акция помогает вернуть в оборот скопившиеся в копилках у людей монеты, которые нужны для размена, например, в общественном транспорте, почтовых отделениях, небольших магазинах»,— рассказала управляющая отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

«Монетная неделя» в 2026 году проходила с 6 по 18 апреля. Чаще всего люди приносили десятирублевые, рублевые и двухрублевые монеты.

Напомним, за время осенней акции жители Удмуртии сдали монет на сумму 2,2 млн рублей. Общий вес мелочи составил 2,4 т.