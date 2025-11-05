Жители Удмуртии сдали 2,2 млн рублей сдали монетами в рамках осенней акции ЦБ

Жители Удмуртии принесли в банки более 513 тыс. монет на сумму 2,2 млн рублей в рамках «Монетной недели». Общий вес сданной мелочи составил 2,4 т. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Акция проводилась с 22 сентября по 4 октября 2025 года. Десятирублевые монеты оказались самыми популярными — финансовые организации получили почти 160 тыс. штук на 1,6 млн руб. Следом за ними идут рублевые монеты — 108 тыс. штук на 108 тыс. руб. Топ-3 по популярности для сдачи замыкают пятирублевые монеты — 69 тыс. штук на 343 тыс. руб.

«Банк России ежегодно выпускает достаточное количество монет, но они часто скапливаются у людей в копилках, не используются при расчетах. Акция помогает вернуть в денежный оборот мелочь, тем самым сокращая расходы на чеканку дополнительных монет»,— рассказала управляющая отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

За время апрельской акции жители Удмуртии сдали в банки более 438 тыс. монет на сумму 2,1 млн руб.