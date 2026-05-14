На ремонт корпуса №2 областной клинической больницы в Воронеже направят 102 млн

Министерство строительства Воронежской области объявило электронный аукцион на капитальный ремонт хозяйственного корпуса №2 областной клинической больницы №1. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Объект располагается на Московском проспекте, 151 в Воронеже. Начальная стоимость контракта составляет 102,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Подрядчику предстоит до 1 сентября включительно модернизировать систему отопления и тепловые пункты, отремонтировать конструктивные элементы здания, заменить внутренние сети водоснабжения и канализации, смонтировать вентиляцию и кондиционирование, автоматизировать инженерную инфраструктуру, а также установить силовое электрооборудование, охранную и пожарную сигнализацию, системы оповещения и эвакуации, структурированные кабельные сети, видеонаблюдение и медицинское газоснабжение. Гарантийный срок — пять лет.

Заявки на торги принимаются до 21 мая, итоги подведут 25-го.

В начале мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежская городская больница скорой медицинской помощи №8 объявила аукцион на поставку и монтаж модульного комплекса для оказания экстренной медпомощи пациентам с «жизнеугрожающими состояниями». Начальная цена контракта составляет 363,2 млн руб. Итоги торгов планируют подвести 20 мая.

Кабира Гасанова