Nordgold приступит к разработке ГОК «Урях» в Иркутской области в 2031 году

ООО «Урях» (входит в Nordgold) намерено начать разработку золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе Иркутской области в 2031 году. Инвестиции в проект составят более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

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«По предварительным оценкам, проектная мощность ГОКа составит 2 млн т руды с выходом на производство 3 т золота в год», — заявил на полях ПМЭФ-2026 генеральный директор Nordgold Георгий Смирнов.

В правительстве региона сообщили, что инвестор берет на себя обязательства не только по добыче, но и по созданию сопутствующей инфраструктуры. В частности, для освоения месторождения, расположенного в отдаленной гористой местности, потребуется модернизировать участок дороги от трассы Таксимо – Бодайбо до Витима, а также построить причалы и организовать грузовую и пассажирскую переправу.

Месторождение Урях расположено рядом с действующим золотодобывающим предприятием Nordgold Ирокинда, в 100 км от станции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и аэропорта.

Nordgold основана в 2007 году. Последняя опубликованная отчетность относится к 2021 году. Тогда компания произвела чуть более 1 млн унций аффинированного золота, выручка составила $1,8 млрд, чистая прибыль — $374,5 млн.

Лолита Белова