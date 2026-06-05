Прокуратура Удмуртии проведет проверку по факту ДТП с пятью погибшими

Прокуратура Удмуртии начала проверку после гибели пяти человек, в их числе двое детей, в ДТП на трассе в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Еще пять человек госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Управление Госавтоинспекции по Удмуртии Фото: Управление Госавтоинспекции по Удмуртии Фото: Управление Госавтоинспекции по Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: Управление Госавтоинспекции по Удмуртии Фото: Управление Госавтоинспекции по Удмуртии Фото: Управление Госавтоинспекции по Удмуртии

«На место происшествия выезжал и. о. сарапульского прокурора Александр Бузанаков. Прокуратура района взяла на контроль рассмотрение процессуальной проверки по данному факту»,— говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла около полуночи на 33-м км трассы Костино—Камбарка. По предварительным данным, 42-летний водитель «Форд Фокус» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Спектра» под управлением 39-летней женщины.

Оба водителя и пассажиры «Форда» — 41-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик погибли. С травмами госпитализированы четыре пассажира «Киа» и пятилетняя девочка, находившаяся в «Форде».