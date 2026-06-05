Пятеро человек, включая двоих детей, погибли при ДТП в Сарапульском районе

В Сарапульском районе Удмуртии на дороге «Костино-Камбарка» столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибло пятеро человек. Двое из них — дети восьми и двух лет. Еще пятеро госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

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По предварительной информации, около 00:05 часов 5 июня 42-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу дороги и врезался во встречную «Киа Спектра» под управлением 39-летней женщины. Оба водителя и пассажиры «Форда» — 41-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик погибли.

Также с травмами госпитализированы четыре пассажира «Киа» и пятилетняя девочка автомобиля «Форд Фокус».

По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства аварии выясняются.