Греф: основу для российской экономики создают «живопырки»

Глава Сбербанка Герман Греф и депутат Госдумы Андрей Макаров поспорили о роли крупного бизнеса в российской экономике на деловом завтраке «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. Они обсудили в том числе «живопырок».

Первым о «живопырках» заговорил господин Макаров в контексте ограничений для работы бизнеса. «Я для себя попытался ответить на вопрос, а зачем это делают (вводят ограничения для бизнеса.— “Ъ”)? Для того, чтобы дать вот этим вот живопыркам, которых вокруг себя насоздавали, зарабатывать бабки»,— сказал депутат. На бизнес-сленге это слово означает компанию, специально созданную для ухода от налогов.

На это господин Греф ответил, что основу российской экономики создают бизнес, предприниматели, «большие живопырки, маленькие живопырки». «Живопырки, зарабатывающие бабки. Мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны очень серьезно измениться в нашей стране. Живопырки и есть эта самая экономика»,— указал Герман Греф.