От гастрономического рока до деревенских завтраков

Петербургские рестораны готовят воскресные бранчи с прогулкой на катере, приглашают на ужин с шампанским, проводят шумные вечеринки с мини-бургерами и картофелем в золе, устраивают завтраки в деревенском стиле.

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«Ронин»: бистро на крыше

В субботу, 6 июня, на крыше особняка Юргенса открывается гастрономическое азиатское бистро «Ронин». Шеф-повар заведения Григорий Глухов будет готовить на открытом гриле знаменитое гавайское блюдо — цыплят «Хули-хули». Концепция нового ресторана выстроена вокруг узнаваемого азиатского комфорт-фуда без привязки к конкретным странам.

Начать шеф рекомендуют с ярких азиатских закусок, таких как, например, битые огурцы или хрустящий корень лотоса, а также с нескольких видов роллов. Среди горячего — большой выбор лапши, риса и сытных наваристых раменов. Все соусы здесь домашние, а открытую кухню оснастили японским грилем «робата»: на нем жарят мясо и морепродукты.

В барной карте представлена широкая линейка коктейлей — твисты на классику с азиатским флером — и разливное и крафтовое пиво.

Интерьер продолжает азиатскую концепцию бистро: живопись на стенах, мансардные окна, китайские фонарики на террасе, стрит-арт на стенах и обилие зелени. По пятницам и субботам команда планирует проводить диджей-сеты, а по воскресеньям — смотреть на террасе на большом экране культовые аниме.

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«Бистротека»: воскресные бранчи с ветерком

В новом проекте Дарьи Кузьмичевой запускают воскресные бранчи с прогулкой на катере. Первый такой бранч состоится 7 июня. Новый шеф-повар бистро Илья Борика представит по этому случаю специальное меню. Илья — приверженец американо-английской базы джанк-фуда, простых техник и понятной еды, которую, как говорит сам шеф, «готовят, чтобы есть». Поэтому в меню бранча планируются «грядка в креманке» — свежие сезонные овощи с кремом из тофу; треска с пюре и горошком; а также сырно-хлебное изобилие — несколько видов хлеба, сыров, фруктов и свежей зелени в неограниченном количестве. На десерт будет подаваться муссовый ванильный «пломбир» в вафельном стаканчике с ягодами.

Бранч пройдет на открытом воздухе за одним большим столом, а после него всех желающих пригласят на водную прогулку.

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«МИО»: большой итальянский ужин

9 июня в рамках первого сезона фестиваля итальянской гастрономии Grani в баре-бистро «МИО» пройдет большой итальянский ужин, который проведет Алекс Оливето — прямиком из пьемонтского ресторана Locanda in Cannubi.

Два блюда вечера — тартар из телятины с кремом из пармезана и уксусом Бароло, а также жареный перец с тунцом, каперсами и анчоусами — он приготовит по семейным рецептам. Остальные станут фестивальными позициями «МИО»: яркая брускетта со страчателлой, черри и пармой; насыщенный салат по-тоскански, нежное орекьетте с брокколи и вялеными томатами, а на десерт — ванильный кейк с клубникой и душистым османтусом.

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Pavlova: вечер Шампани

10 июня ресторан Pavlova приглашает на ужин «Шампань. Легенда в бокале», посвященный пяти шампанским винам одного из самых известных французских домов. Гостей ждет гастрономический спектакль из пяти актов — пяти сетов. И центром каждого из них станет тщательно подобранное шампанское.

За гастрономический элемент вечера отвечает шеф-повар ресторана Pavlova Дмитрий Пиксаев: он приготовит блюда, призванные раскрыть вкус напитка и усилить погружение в увлекательный и сложный мир Шампани. А винный импресарио Екатерина Чернецовская расскажет об истории шампанских домов.

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«Гельвеция»: гастрономический рок-фестиваль

13 июня состоится «Пикник Гельвеции» — уже 15-й тематический уличный фестиваль отеля. На этот раз он называется «Наше шествие», и этот пикник он станет первым гастрономическим рок-фестивалем под открытым небом — чтобы и музыка гремела, и кухня соответствовала.

Три часа культовых хитов, от «Куклы колдуна» до «Wind of Change», а также кавер-группа, диджейский рок-сет и шоу барабанщиков будут звучать во внутреннем дворике отеля.

На гастрономических станциях шеф-повара воплотят дух рока в блюдах, таких как мини-бургеры с чеддером и мраморной говядиной, креветки темпура с соусом васаби, крокеты с морепродуктами и картофель в золе с тарамасалата и огурцами.

Идейный вдохновитель мероприятия и бренд-шеф Cafe Claret Александр Богданов будет кормить гостей хот-догами с куриной сосиской и финскими огурцами; кукурузой с острой паприкой и картошкой фри с кетчупом из рамиро. Станция Umami и Леонард Конвишер приготовят три вида маринадов: спаржа, огурцы и грибы и онигири с тунцом и кимчи. Manneken Pis во главе с Андреем Потапченко — два вида вафель с тартаром из оленины и с говяжьей щекой. Станция Poly и Илья Елефтериади — романо с креветкой катаифи и тако гирос с бараниной и дзадзики. На станции «Gastronomического бара» будут представлены авторские купажи водки и гастрономические пары от Александра Богданова. А в «Пенном баре» разольют четыре вида пива.

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«Саро»: завтраки деревенские и не только

Ресторан «Саро» с открытой кухней и интерьером 1960-x, с огромными окнами с видом на Крестовский остров, коллекционным фарфором и винтажной мебелью готовит локальные продукты и итальянские деликатесы в тонкой аранжировке: карпаччо — с домашней рикоттой, ньокки — с крабом, шницель — с фенхелем, а брауни — с перечным кремом.

Теперь здесь запустились новые завтраки. Тем, кто предпочитает плотное начало дня, предлагаются два домашних бейгла — с форелью и тунцом, а также сытный деревенский завтрак с колбаской, беконом и картофелем. А кто любит начинать день со сладкого, может выбрать сырники с кремом из сгущенки или френч-тост с вишней и кофейным кремом.

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«Бруно»: пицца с петербургским акцентом

Пиццерия «Бруно» запускает линейку пицц, вдохновленную атмосферой самых узнаваемых районов города. У каждого из них свой характер, свой ритм и, конечно, свой рецепт.

«Коломна» теплая и уютная, как тихий дворик старого Петербурга: нежное куриное филе, соус из пармезана и ароматные травы. «Петроградка» стильная и эффектная — для тех, кто любит красивую жизнь: мортаделла, страчателла и соус песто. «Сенная» — шумная, дерзкая и немного хаотичная, как сам рынок в час пик: капричоза с острой салями, ветчиной и артишоками — яркая, насыщенная и абсолютно без компромиссов.

«Крестовский» — роскошь в каждом кусочке: пицца с морепродуктами для тех, кто любит красиво, дорого и с шикарным видом на закат. «Купчино» — честная, сытная и душевная: карбонара с беконом, теплым сыром и яйцом без лишнего пафоса, зато по-настоящему вкусно. «Васька» — свежая и легкая, с характером морского города: пицца со шпинатом, фетой и маслинами, во вкусе которой чувствуются близость воды, простор и соленый ветер с Финского залива.

Светлана Куликова