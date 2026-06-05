В Петербурге потеплеет до +28 градусов без осадков

В пятницу, 5 июня, погоду в Санкт-Петербурге будет определять барический гребень, смещающийся с востока. Благодаря его влиянию в городе ожидается сухая и по-летнему теплая погода. Как сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, в течение дня сохранится переменная облачность, при этом осадков не прогнозируется. Температура воздуха продолжит повышаться и окажется заметно выше климатической нормы для начала июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синоптики прогнозируют в Петербурге температуру выше климатической нормы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Синоптики прогнозируют в Петербурге температуру выше климатической нормы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В Ленинградской области воздух прогреется до +23...+28 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 762 миллиметров ртутного столба, что немного превышает средние многолетние значения.

Матвей Николаев