Токаев подписал закон о президенте Казахстана и институте вице-президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан». Об этом сообщила пресс-служба господина Токаева в Telegram-канале.

Закон определяет правовое положение, полномочия и обеспечение деятельности президента республики. Кроме того, в законе прописано правовое положение вице-президента Казахстана. «Ключевой новеллой закона стало учреждение института вице-президента. По поручению главы государства вице-президент представляет его интересы при взаимодействии с госорганами и выполняет функции, определенные президентом»,— отметила пресс-служба.

Касым-Жомарт Токаев также подписал закон «О Казакстан Халык кенеси» (Народном совете Казахстана). Он предполагает создание в Казахстане нового высшего консультативного органа. В пресс-службе уточнили, что совет «обладает широким спектром полномочий, в том числе законодательной инициативой и правом инициировать проведение всенародного референдума».