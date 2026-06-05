Wildberries & Russ построит в Алтайском крае сортировочный центр

Правительство Алтайского края и руководство Wildberries & Russ (ООО «РВБ») на полях ПМЭФ-2026 подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе о строительстве распределительного центра площадью более 35 тыс. кв. м. Проект может быть реализован в Новоалтайске, переговоры о предоставлении земельного участка еще ведутся, сообщил в Max глава региона Виктор Томенко. О стоимости проекта не говорится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Соглашение с маркетплейсом также позволит алтайским предпринимателям принять участие в федеральной программе «Платформа роста», которую компания Wildberries & Russ реализует совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Проект подразумевает поддержку малого и среднего бизнеса. «На первом этапе к „Платформе роста“ могут присоединиться около 30 предварительно отобранных компаний края. Это, например, производители продуктов питания, косметики, одежды, сувениров. Впоследствии резидентами программы смогут стать и другие предприятия», — отметил губернатор Алтайского края.

По оценке местных властей, доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли в Алтайском крае за последние пять лет выросла почти в три раза и составила 34,8 млрд руб.

В августе 2025 года головная компания WRB — ООО «РВБ» зарегистрировала в Новоалтайске дочку — ООО «РВБ Алтай». Компания специализируется на складировании и хранении.

Лолита Белова