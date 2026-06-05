В 2026 году «Россети» направят на развитие электросетевого комплекса Югры 13 млрд рублей

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук и глава Группы «Россети» Андрей Рюмин обсудили основные направления сотрудничества на рабочей встрече, состоявшейся на площадке Петербургского международного экономического форума. Ключевой темой стала реализация инфраструктурных проектов для социально-экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень» Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

«Сотрудничество с Группой «Россети» – важный элемент нашей стратегии развития. Инвестиции в электросетевой комплекс напрямую влияют на стабильность экономики Югры и качество жизни людей. Это серьезный шаг к укреплению энергетической безопасности региона», – отметил Руслан Кухарук.

«Ханты-Мансийский автономный округ – ключевой регион нефтедобычи, имеющий стратегическое значение для страны. Энергетики вносят вклад в его развитие, обеспечивая мощностью растущие производства. Также приоритетной задачей является повышение надежности сетевой инфраструктуры, что особенно важно в условиях сурового северного климата. В 2026 году Группа «Россети» увеличит объем инвестиций в Югре до 13 млрд рублей», – заявил Андрей Рюмин.

По его словам, особое внимание уделяется развитию распределительного комплекса – он обеспечивает электроснабжение не только населения и объектов социальной сферы, но и промышленности. К примеру, в мае дочерняя компания «Россети Тюмень» приступила к строительству подстанции и линии электропередачи 110 кВ. Эти энергообъекты позволят выдать дополнительную мощность для развития Усть-Балыкского месторождения – одного из крупнейших в Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»