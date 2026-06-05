«Россети Тюмень» и Правительство Югры подписали соглашение на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и системообразующей электросетевой организацией региона «Россети Тюмень». Подписи под документом поставили губернатор автономного округа Руслан Кухарук и генеральный директор энергокомпании Елена Бакланова. Соглашение определяет ключевые направления взаимодействия сторон до 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень» Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

«Подписанное соглашение с компанией «Россети Тюмень» закрепляет планы по нашему стратегическому партнерству до 2029 года и опирается на уже достигнутые успехи. Компания обслуживает в Югре 10 тысяч км линий электропередачи и 569 подстанций. Количество технологических нарушений за прошлый год снизилось на 8,4%. Это подтверждает эффективность совместной работы по повышению надежности энергосистемы», – отметил Руслан Кухарук.

«Компания «Россети Тюмень» является надежным инфраструктурным и социальным партнером региона. За последние пять лет «Россети Тюмень» направили на финансирование ремонтной программы и развитие энергосистемы Югры около 42 млрд рублей. Мы обеспечиваем занятость порядка 4 тысяч специалистов, а в бюджеты региона и муниципальных образований Югры с 2021 года перечислено более 20 миллиардов рублей налогов и страховых взносов. В рамках подписанного соглашения совместно с Правительством автономного округа мы сфокусируем внимание на комплексных задачах: от устранения «лоскутности» электросетевой инфраструктуры до применения цифровых решений для автоматизации электрической сети. Надежное и качественное электроснабжение жителей и предприятий Югры остается нашим неизменным приоритетом», – подчеркнула Елена Бакланова.

Группа «Россети» реализует в Югре комплекс проектов для повышения надежности электроснабжения бытовых потребителей и развития нефтедобычи. За последние пять лет дочерняя компания «Россети Тюмень» ввела в эксплуатацию 855 МВА трансформаторной мощности, а также построила и реконструировала свыше 600 км линий электропередачи.

АО «Россети Тюмень»