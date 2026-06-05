Самой востребованной вакансией в Удмуртии в январе—мае стал менеджер по продажам

Менеджеры по продажам работе с клиентами стали самой востребованной вакансией с начала года в Удмуртии. Работодатели открыли для них почти 2 тыс. вакансий в январе—мае, что составляет 6% от общего числа предложений о работе в регионе. Как сообщают аналитики портала hh.ru, медианная предлагаемая зарплата по ним достигла 86 тыс. руб. В целом предложение находилось в диапазоне от 50 тыс. до 149,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Продавцы-консультанты и продавцы-кассиры оказались на втором месте. 1,9 тыс. вакансий в регионе были указаны с этой специальностью. У продавцов медианная предлагаемая зарплата меньше — 50,4 тыс. руб. Диапазон предложений начинался от 39,7 тыс. до 67,9 тыс. руб.

На третьем месте находятся разнорабочие — 1,1 тыс. опубликованных вакансий. Их медианная зарплата достигает 98,5 тыс. руб. при диапазоне от 45,9 тыс. до 225,7 тыс. руб.

«Наибольший спрос работодателей в Удмуртии сосредоточен на специалистах в сферах продаж, торговли, логистики, общественного питания и медицины, а также на представителях рабочих профессий. При этом самые высокие медианные зарплатные предложения среди наиболее востребованных специалистов работодатели готовы делать сварщикам, курьерам и почтальонам, а также врачам»,— отмечает директор портала в Поволжье Альбина Султанова.

Кроме того, в десятке наиболее востребованных специалистов оказались курьеры и почтальоны — 1,1 тыс. вакансий. Их медианная зарплата находится на уровне 180,2 тыс. руб. 1 тыс. предложений о работе — 3% — опубликовано для водителей и экспедиторов. Медианная зарплата находится на уровне 96,1 тыс. руб.

Еще по 3% опубликованных вакансий — бухгалтеры (943 предложения), повары и пекари (860), а также врачи (780). У последних диапазон зарплат достигал 60,8—224,6 тыс. руб. Следом по списку расположились сварщики — 2% от общего числа вакансий (629), слесари и сантехники — тоже 2% (621). Если сварщикам предлагалась медианная зарплата в 234,4 тыс. руб., то слесарям и сантехникам — 79,1 тыс. руб.

Напомним, согласно предыдущему исследованию сервиса, каждый четвертый житель Удмуртии готов освоить рабочую специальность, если работодатель гарантирует трудоустройство.