Каждый четвертый житель Удмуртии готов освоить рабочую специальность

Почти четверть жителей Удмуртии готовы перейти на квалифицированную рабочую специальность, если работодатель гарантирует трудоустройство. По данным сервиса hh. ru, в пользу смены профессии становятся бесплатное обучение и возможность увеличить доход.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

41% опрошенных заявили, что не рассматривают ни одну рабочую специальность, причем женщины чаще исключают смену деятельности — 55 против 30% соответственно. 36% мужчин допустили смену работы при гарантиях трудоустройства, среди женщин 24%. Также мужчины отмечают возможность освоить новую профессию, профессионального роста и увеличения доходов.

«Эти данные показывают, что рабочие профессии сегодня во многом воспринимаются через призму стабильности, уверенности в будущем и прозрачности карьерного пути», — комментирует директор hh. ru Поволжье Альбина Султанова.

В числе рабочих профессий наиболее популярными стали кондитер-пекарь (18% опрошенных), швея и повар (12%), оператор конвейера, монтажник и крановщик (9%). Готовы выбрать профессии механика и слесаря 6% опрошенных, по 3% отдали предпочтение профессиям сварщика, электрика, машиниста, столяра, печатника, авторемонтника, сантехника, токаря, каменщика и кузнеца.