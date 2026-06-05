Россия не будет отдельно приглашать США на ВЭФ

Россия не планирует направлять американской делегации отдельное приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет,— ответил господин Песков. — Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение».

ВЭФ в России пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года. Форум проводится более 10 лет. Он посвящен развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году мероприятие посетили представители свыше 70 стран, в том числе Китая, Индии, Японии, Лаоса и Монголии.