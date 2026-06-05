В Приморье бывший чиновник получил 20 лет колонии за махинации с госимуществом

Фрунзенский райсуд Владивостока вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального управления Росимущества Дениса Горовчука и шести местных жителей, входивших, по версии следствия, в состав преступного сообщества, занимавшегося махинациями с госимуществом. Горовчук приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Организатор преступного сообщества — местный предприниматель Евгений Ковальчук получил 19 лет также строгого режима.

Фигуранты дела в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в создании преступного сообщества (ОПС) (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 210 УК), даче и получении взятки (п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК), а также хранении товара без маркировки (п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК), указано в сообщении прокуратуры Приморья.

Как ранее сообщало региональное управление СКР, ОПС состояло из двух подразделений. «Первое подразделение вело учет имущества, передаваемого ТУ Росимущества и подлежащего уничтожению, второе подразделение готовило видеоотчеты фиктивного уничтожения, а также вело подбор для продажи товара оптом и в розницу»,— говорилось в сообщении.

Как пояснил «Ъ» представитель следствия, имущество, «изъятое у участников незаконной коммерческой деятельности»,— обувь, рыбопродукция, мука, маргарин, наборы инструментов и т. д.— подлежало уничтожению, но обвиняемые вводили его «в оборот на потребительский рынок» и получали прибыль. В документах это имущество записано как «сожженное в кочегарке». Махинации проводились с июля 2021-го по март 2023 года.

В окончательной редакции обвинения сумма ущерба бюджету РФ оценивается в сумму свыше 60 млн руб. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 600 млн руб.

Денис Горовчук возглавлял приморское управление Росимущества с февраля 2021 года по октябрь 2023-го. Он был арестован в ноябре 2023 года.

Алексей Чернышев, Владивосток