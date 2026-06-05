С начала года в 72 тюменских кафе нашли нарушения при использовании мяса

В ходе мониторинга безопасности электронных ветеринарных документов в системе «Меркурий», проведенного с 12 января по 3 июня Россельхознадзором, у 72 предприятий общепита Тюменской области выявлены нарушения законодательства. Об этом сообщили в управлении ведомства по регионам «тюменской матрешки».

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В частности, 3 июня инспекторы установили отсутствие сопроводительных документов на мясное сырье в кафе «Шашлычный дворик 72» (ИП Геворкян С.Л.) и заведении «Бриз» (ИП Казымовой Х.М.). В связи с этим установить происхождение и безопасность используемых продуктов не представлялось возможным.

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства и технических регламентов.

Ирина Пичурина