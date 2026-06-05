«Логика молока» модернизирует кемеровский молочный комбинат за 1,6 млрд рублей

Компания «Логика молока» инвестирует 1,6 млрд руб. в модернизацию и развитие производственных мощностей молочного комбината «Кемеровский». В рамках проекта планируется провести полную реконструкцию завода, заменить оборудование, в том числе автоматизировать фасовочные линии, а также построить новый склад площадью 5 тыс. кв. м. В результате реализации инвестиционного проекта объемы производства на предприятии вырастут почти вдвое — с 3,9 до 7,4 тыс. т готовой продукции в год. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев.

«Подписанное соглашение создаст задел для реализации наших амбициозных планов по развитию комбината, его автоматизации и цифровизации, строительству новых линий и складских помещений. Это позволит увеличить производство широкой линейки молочных продуктов, обеспечить надежные поставки для потребителей в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке», — приводит слова Якуба Закриева пресс-служба правительства Кузбасса.

Молочный комбинат «Кемеровский» — одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Кузбасса, выпускает более 50 наименований молочной продукции, в том числе кефир, молоко, йогурты, сметану, творог и пр. Завод также производит детское питание под марками «Тёма», «Растишка», «Простоквашино», «Для всей семьи», «Биобаланс» и пр. Проектная мощность предприятия составляет 450 т сырого молока в сутки. В 2025 году комбинат выпустил 86 тыс. т готовой продукции, план на 2026 год — 89 тыс. т.

Лолита Белова