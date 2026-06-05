Китай вывел на орбиту группу спутников для поддержки коммерческого интернета

С космодрома Тайюань в китайской провинции Шаньси успешно выведена в космос новая группа спутников, передает агентство «Синьхуа».

Модифицированная ракета-носитель «Чанчжэн-6» («Долгий поход») была запущена 4 июня в 19:39 по пекинскому времени (14:39 мск). Группа спутников, одиннадцатая по счету в данной серии, вышла на заданную орбиту и пополнила низкоорбитальную группировку «Цяньфань» («Космический парус»), которая обеспечивает предоставление услуг коммерческого интернета.

Агентство отмечает, что запуск стал 648-й полетной миссией ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Эрнест Филипповский