Лавров: Европа не поддержит урегулирование, выводящее Украину из-под ее контроля
Глава МИД Сергей Лавров считает, что европейские страны не поддержат урегулирование конфликта на Украине, чтобы сохранить политическое влияние над страной.
«Европа не будет поддерживать никакое урегулирование, которое каким-либо образом будет выводить из-под ее контроля нацистский режим В. А. Зеленского или того, кто может его заменить в будущем»,— сказал министр в интервью «Известиям». Он добавил, что Украина для западных стран всегда была «наиболее чувствительным местом с точки зрения давления на Россию».
По словам Сергея Лаврова, Россия не видит и нацеленности США на закрепление договоренностей по Украине. Он добавил, что Вашингтон также не готов «убедить Европу не мешать».