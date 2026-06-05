Глава МИД Сергей Лавров считает, что европейские страны не поддержат урегулирование конфликта на Украине, чтобы сохранить политическое влияние над страной.

«Европа не будет поддерживать никакое урегулирование, которое каким-либо образом будет выводить из-под ее контроля нацистский режим В. А. Зеленского или того, кто может его заменить в будущем»,— сказал министр в интервью «Известиям». Он добавил, что Украина для западных стран всегда была «наиболее чувствительным местом с точки зрения давления на Россию».

По словам Сергея Лаврова, Россия не видит и нацеленности США на закрепление договоренностей по Украине. Он добавил, что Вашингтон также не готов «убедить Европу не мешать».