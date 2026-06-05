Тихоокеанский флот ввел штормовую готовность в трех регионах России

В Приморском и Хабаровском крае, а также в Сахалинской области в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) введен режим повышенной готовности из-за шторма.

Как сообщила пресс-служба флота, с 5 по 6 июня «под влиянием активных фронтальных разделов во Владивостоке и Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий».

С начала июня регион находится под влиянием тайфуна «Джангми». В Японии пострадали 23 человека. Около 50 тыс. домов остались без света. Ожидается, что днем 5 июня в западных и южных районах Приморья пройдут сильные дожди. На побережье скорость ветра составит до 24 м/с. На реках южной половины края, в бассейнах Японского моря и озера Ханка прогнозируется формирование дождевого паводка.