Лавров: США не отреагировали на призыв снять санкции с российских депутатов

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США не отреагировали на призыв снять санкции с российских парламентариев и вернуть арестованную дипсобственность.

«Еще на встрече с Марко Рубио в Эр-Рияде в феврале 2025 года я предложил: давайте в качестве первого шага отменим санкции против парламентариев, против наших и американских. Потому что сейчас практически все они под санкциями: наши под американскими, американцы под нашими. Я пару раз напоминал, но никакой реакции на это нет»,— сказал господин Лавров «Известиям».

Как добавил министр, нормализация отношений между Россией и США должна включать присутствие посла. Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси завершила работу в России в июне 2025 года. По словам Сергея Лаврова, отсутствие нового руководителя дипмиссии — решение Вашингтона.