Решение президента США вывести 5 тыс. американских военных из Германии вызвало заметную реакцию по обе стороны Атлантического океана. Одни обозреватели считают причиной такого шага публичную критику немецким канцлером войны в Иране, другие не исключают, что сокращение американского контингента в Европе может быть частью договоренности США с Россией в рамках переговоров по ситуации на Украине.

Президент США Дональд Трамп

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Как в Германии встретили гнев Дональда Трампа

Реакция федерального правительства на объявленный частичный вывод американских солдат из Германии была подчеркнуто спокойной. (Министр обороны ФРГ Борис Писториус.— “Ъ”) приложил усилия, чтобы преуменьшить значение этого решения и представить его в качестве стандартной процедуры. Ничего слишком удивительного, ничего слишком плохого — таков очевидный посыл. Но на самом деле это выглядит не слишком убедительно.

Критика канцлером Мерцем Трампа за отсутствие стратегии в войне в Иране была плохо встречена в Белом доме. Решение о выводе войск, очевидно, направлено на то, чтобы наказать Германию за заявления канцлера. В действительности вывод из Европы еще одной армейской бригады — скорее символический шаг. Более чувствительной для Германии является другая деталь из заявления Министерства обороны: США не будут, как было согласовано в 2024 году, размещать в Германии ракеты средней дальности с неядерными боеголовками.

Это всего лишь 5 тыс. военнослужащих, но Америка еще пожалеет о поспешном выводе войск из Германии

Президент Трамп прав, требуя от Европы увеличения расходов на собственную оборону. Но пятничное заявление о выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии рискует ослабить одно из лучших стратегических вложений Америки — военное присутствие, которое сдерживает Россию и предотвращает превращение старых европейских противоречий в проблему Америки. Россия никогда не была единственной причиной существования НАТО. Говорят, что первый генеральный секретарь альянса лорд Исмей считал основополагающей целью альянса в 1949 году то, чтобы «держать русских подальше, американцев — в Европе, а немцев — под контролем». Германию явно больше нельзя «держать под контролем»: Германия — демократическая, ответственная и незаменимая страна. Европе нужны ее деньги, промышленность и политическая воля.

Соединенные Штаты остаются стратегическим амортизатором Европы. Они сдерживают Россию, укрепляют позиции Германии, вселяют уверенность во Францию, защищают линию фронта на востоке и вселяют в более мелких союзников уверенность в том, что их безопасность не будет обеспечена исключительно континентальной иерархией. Без Америки Европа может стать более националистической, более подозрительной и более нестабильной.

У Германии и Европы есть более серьезные проблемы с Трампом, чем вывод американских войск

Аналитики предупреждают, что более широкий трансатлантический раскол рискует оставить экономику и безопасность Европы в опасно уязвимом положении. По их мнению, недавнее повышение Трампом тарифов на европейские автомобили, его очевидный разворот в планах по размещению ракет большой дальности в Германии, а также экономические и военные последствия войны в Иране окажут больше влияния на регион.

Немецкий экспорт в США — важнейший источник компенсации долгосрочной потери доли рынка в Китае — резко сократился с тех пор, как Трамп в прошлом году начал торговую войну с Европой. Торговое соглашение между ЕС и США, заключенное прошлым летом, мало чем помогло многим немецким производителям, поскольку отдельные пошлины США на сталь и алюминий негативно повлияли на их продукцию. Правительственные чиновники и экономисты надеялись, что масштабные оборонные расходы Берлина и отдельная программа государственных инвестиций в инфраструктуру поддержат рост экономики в этом году, но резкий рост цен на энергоносители после нападения на Иран разрушил эти ожидания. Продолжающийся экономический спад в Германии также подрывает политические возможности Мерца внутри страны. После постепенного падения рейтингов с момента его прихода к власти в прошлом году канцлер стал одним из наименее популярных в послевоенной истории.

Как обостряется конфликт между Трампом и Мерцем

Заявление германского канцлера вызвало настоящий приступ ярости у президента США. За пошлинами последовал вывод войск. Какое отношение к этому имеет телефонный разговор с Путиным и как обстоят дела с безопасностью в Европе? За кулисами свою роль, вероятно, сыграл и разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщают источники в американских правительственных кругах, Москва назвала сокращение американского присутствия в Европе в качестве условия продвижения в переговорах по конфликту на Украине.

Объявленный вывод войск не просто рядовое решение в военной сфере. Он пришелся на фазу растущего напряжения между Вашингтоном и Берлином. Это решение указывает на напряженные отношения между США и их важнейшим европейским партнером. Частичный вывод войск не меняет эту структуру в ее основе. Тем не менее он вызывает вопросы. С точки зрения политики безопасности американское присутствие остается опорой НАТО. Оно служит сдерживанию, особенно в отношении России.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик