Трамп: США возобновят военную операцию в случае гибели солдат из-за атак Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы возобновить военную операцию против Ирана, если из-за иранских атак погибнут американские военнослужащие.

«Если они убьют американских военнослужащих, я думаю, я бы сделал это очень быстро»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты в любом случае победят — «на бумаге» или военным путем. Он также напомнил, что ключевые положения соглашения между Вашингтоном и Тегераном подразумевают отказ Ирана от создания ядерного оружия и открытие Ормузского пролива.

Президент США добавил, что не хочет встречаться с Верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. При этом он не исключил личной встречи в случае заключения сделки.

Как добавил президент США, странам НАТО следовало бы помочь Соединенным Штатам в конфликте с Ираном. «Мы обратились к странам НАТО и, по правде говоря, к ряду других, и я бы не сказал, что мы навязывались. Я сказал: "Если вы хотите помочь, было бы здорово". И они все отказали нам»,— уточнил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз необходимый, но недостаточный».