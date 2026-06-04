Kept призвал не считать провальными 97% ИИ-экспериментов

Примерно 85-97% экспериментов по внедрению искусственного интеллекта в крупных мировых компаниях не дают нужного эффекта. Такие данные по исследованиям Strategy Partners, McKinsey и Gartner были приведены на круглом столе «Ъ» на ПМЭФ.

Тем не менее партнер Kept Игорь Коротецкий призвал не рассматривать эти цифры как доказательство несостоятельности самой технологии. По его словам, стоимость большинства ИИ-пилотов относительно невысока, они не требуют строительства собственной инфраструктуры или дата-центров.

«Почему мы говорим, что инвестиции, которые сделаны, — это какие-то неправильные инвестиции и потерянные деньги? — задался вопросом эксперт.— Это же, по сути, вопрос в том, сколько стоит конкретный проект. Они обычно достаточно краткосрочные и не требуют больших вложений».

Главные препятствия для успешного внедрения ИИ, по его мнению, лежат не в статистике провалов, а в некачественных данных, отсутствии бизнес-цели («модно, поэтому делаем»), и в том, что сейчас пока недостаточно людей, которые интегрируют модели в реальные процессы.