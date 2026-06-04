Тот же, тех же

Вслед за первым матчем финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА выиграл у казанского УНИКСа и второй. Он развивался по похожему сценарию: равной была только стартовая четверть, а затем армейцы быстро добились комфортного перевеса и не дали сопернику шансов приблизиться. Итоговый счет — 102:89. Самым результативным игроком вновь стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл. Американец реализовал восемь дальних бросков и набрал 28 очков.

Второй матч финала Единой лиги ВТБ, как и первый, начался с церемонии награждения. Приз вновь получил разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл — на этот раз приз самому ценному игроку регулярного чемпионата по версии других баскетболистов лиги.

В ходе самой игры сходств тоже хватало. УНИКС опять хорошо стартовал, повел 7:2. ЦСКА опять быстро нивелировал дефицит и перехватил лидерство. Классно впереди действовали центровой Ливио Жан-Шарль и защитник Каспер Уэйр — до середины первой четверти у армейцев забивали только они.

Первая десятиминутка вновь прошла в равной борьбе, только на этот раз обе команды атаковали куда эффективнее и добрались до 30-очкового барьера. УНИКС в дебюте вообще попал шесть трехочковых из шести (три из них были на счету Пэриса Ли). Но и этого не хватило, чтобы выиграть отрезок. К тому же казанцев подвела дисциплина. Москвичи извлекли пользу из фолов: Джейлен Рейнольдс получил неспортивный, а Элайджа Стюарт допустил нарушение при исполнении оппонентом дальнего броска.

Во второй четверти УНИКС вновь расклеился и уже к большому перерыву прилично отстал — 51:63. Его защита ничего не могла поделать с Мело Тримблом.

Американец укладывал сложнейшие трехочковые и с легкостью находил на периметре свободных партнеров, которые тоже промахивались нечасто.

Возродить интригу во второй половине гостям не удалось. Да, УНИКС неплохо атаковал, но так же эффективно, как соперник, он делать этого не мог. Не помогало и то, что наиболее опытные игроки казанской команды не казались образцом надежности, плыли под давлением. У Джейлена Рейнольдса по итогам матча было семь потерь, у Алексея Шведа — четыре, у Маркуса Бингема — три.

Поэтому сомнений в том, что ЦСКА перевесом распорядится грамотно, не возникало никаких. Так и произошло. На пике армейцы вели плюс 19. Отметку в 100 набранных очков они покорили, когда до финальной сирены оставалось еще три с половиной минуты. В итоге они победили со счетом 102:89.

Самым результативным игроком стал Мело Тримбл. Он набрал 28 очков, реализовав 8 «трешек» на 11 попыток (это повторение рекорда сезона). У УНИКСа продуктивнее всех был Пэрис Ли, завершивший встречу с 20 очками.

ЦСКА в финальной серии после двух домашних матчей ведет — 2:0. Противостояние продолжится двумя играми в Казани. Они пройдут 8 и 10 июня.

Арнольд Кабанов