Гендиректор «Билайна»: с чрезмерным доверием к ИИ нужно что-то делать

Избыточное доверие к искусственному интеллекту порождает серьезные риски, считает гендиректор «Билайна» Сергей Анохин. По его словам, уровень кибератак в последнее время значительно вырос. Это заставляет компании переосмыслить архитектуру защиты, учитывая возможность утечки данных при использовании ИИ.

«Есть две полярности: первые говорят, что ИИ — это ересь, а вторые очень вдохновлены и пытаются все делать с его помощью. С чрезмерным доверием к искусственному интеллекту надо что-то делать»,— отметил господин Анохин на круглом столе, который организовал ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Гендиректор «Билайна» перечислил и другие риски, с которыми сталкиваются компании при внедрении ИИ. Если встроить одну модель во все рабочие процессы, то системная ошибка может повлечь серьезные последствия. Это особенно критично для крупных компаний с непрерывными процессами. Поскольку контуры регулирования ИИ формируются уже сейчас, важно выстраивать ИТ-архитектуру таким образом, чтобы потом ее не пришлось бы переделывать, заключил он.

На конференции ЦИПР в мае господин Анохин заявлял, что четверть российских компаний уже интегрировали искусственный интеллект в коммерческие операции и около 20% работают над этим. При этом 37% организаций используют ИИ ситуативно, а 17% присматриваются к новым технологиям. По его словам, многие компании сталкиваются с проблемой теневого ИИ, когда сотрудники используют нейросети для рабочих задач в обход корпоративных правил. Это сопряжено с рисками утечки корпоративных и личных данных.