«Газпром» подписал соглашение о дополнительных поставках газа в Казахстан

Председатель правления «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подписали соглашение о дополнительных поставках российского газа в республику в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стороны оценили газовое партнерство России и Казахстана как стратегически важное. В «Газпроме» отметили, что компания играет заметную роль в обеспечении стабильных поставок топлива в Казахстан и в укреплении энергетической безопасности Центральной Азии.

Соглашение стало продолжением договоренностей о стратегическом взаимодействии, которые «Газпром» и правительство Казахстана заключили в 2023 году.