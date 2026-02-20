В ЦБ рассказали об условиях работы иностранных криптобирж в России

Иностранные криптовалютные биржи смогут работать на территории России через зарегистрированные в стране дочерние компании. Об этом заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Екатерина Лозгачева.

«Граждане должны будут внутри России совершать сделки через регулируемых посредников»,— рассказала госпожа Лозгачева на форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «Интерфаксу»). Она отметила, что мера предусмотрена как «переходный этап».

Если зарубежные компании и криптобиржи заинтересованы в работе на российском рынке, они могут открывать свои структуры и оказывать услуги по законодательству РФ, сказала Екатерина Лозгачева. Так, например, на территории России регулируется работа иностранных банков. Первые операции с криптовалютами могут состояться до конца года, если будет принят закон о регулировании рынка криптовалют в РФ.

В декабре прошлого года ЦБ подготовил законопроект о регулировании криптовалют на российском рынке. Согласно проекту, цифровые валюты и стейблкоины предлагается признать валютными ценностями. Ими можно будет торговать, но не использовать для расчетов внутри России. С июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на криптобиржевом рынке.

