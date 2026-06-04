Внедрение квазиобязательных корпоративных пенсионных программ и запуск детской ПДС входят в число приоритетных решений, позволяющих превратить пенсионные активы в реальный источник длинных денег для экономики. Об этом заявила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина на Петербургском международном экономическом форуме. Мямлина отметила, что еще одним инструментом для инвестирования пенсионных средств могли бы стать цифровые финансовые активы, которые имеют низкую стоимость и высокую скорость выпуска, а также формируют прозрачный и понятный инвестиционный инструмент. Но для этого требуется изменение законодательства.

Банк России может изменить параметры народных облигаций, рассказал первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. Среди возможных нововведений рассматривается период ожидания между подачей заявки на выкуп и фактическим погашением бумаги, а также снижение доходности при досрочном выходе из инструмента. Народные облигации — это ценные бумаги, предназначенные специально для физлиц.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует объявить сегодня о намерении использовать чрезвычайные полномочия времен холодной войны для направления почти $700 млн в угольную отрасль США. Средства будут перечислены на модернизацию более чем дюжины угольных электростанций, финансирование строительства двух новых угольных объектов, а также на возведение угольного экспортного терминала на западном побережье страны.