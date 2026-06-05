РСХБ поддержал поэтапный переход к биржевой торговле зерном

Биржевая торговля зерном может стать следующим этапом развития аграрного рынка в России. Об этом в интервью «Ъ» заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

По его словам, организованный рынок позволит сделать ценообразование более прозрачным, стандартизировать сделки и поставки, а также сформировать ценовые индикаторы для отрасли. Это, в свою очередь, повысит доверие к компаниям и упростит их выход на рынок капитала.

Господин Листов отметил, что в мире такой механизм давно используется, тогда как в России через биржу продается меньше 1% зерна. При этом страна остается крупнейшим экспортером пшеницы и обеспечивает около 20% мирового рынка. «Я поддерживаю поэтапный переход на биржевую торговлю зерном»,— сказал он. По оценке главы РСХБ, «реально создать организованный рынок за пять лет».

Председатель правления РСХБ добавил, что в случае запуска такого механизма выиграют и фермеры, и экспортеры: первые получат рыночные цены, вторые — качество и скорость консолидации партий.

Подробнее — в блиц-интервью Бориса Листова «Ъ».