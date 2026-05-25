Стоимость ремонта Курского госуниверситета в ходе торгов упала на 22%

Курский государственный университет (КГУ) подписал контракт на капитальный ремонт своего общежития на улице Павлуновского, 65 в областном центре с местным ООО «Риф». Соглашение заключили за 131,9 млн при начальной цене 168 млн руб (снижение составило 21,5%). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках аукциона компания обошла трех конкурентов, названия которых не раскрываются. Они предлагали отремонтировать общежитие за 132,7 млн, 147 млн и 153,7 млн руб.

Согласно условиям контракта, подрядчик до 18 декабря обязан заменить оконные и дверные блоки, отремонтировать натяжной потолок, полы и стены, обновить отделку жилых комнат, коридоров, кухонь и санузлов, а также привести в порядок инженерные коммуникации, кровлю и фасад пятиэтажного здания. Гарантия составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Риф» зарегистрировано в Курске в июне 2023 года. Основной вид деятельности — производство штукатурных работ. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный учредитель и генеральный директор компании — Титали Ишхан Маратович. Выручка в 2025 году составила 49 млн, чистая прибыль — 1,6 млн руб.

В начале мая стало известно, что общежитие Курского государственного аграрного университета отремонтирует местное ООО «Неодизайн плюс» Артура Булатникова. С компанией заключили контракт по начальной цене 431,5 млн руб.

Кабира Гасанова