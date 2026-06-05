Россельхозбанк заявил о подготовке к выходу на IPO

Россельхозбанк рассматривает возможность выхода на IPO и уже заложил подготовку к размещению в стратегию развития до конца 2030 года. Об этом в интервью «Ъ» заявил председатель правления РСХБ Борис Листов.

По словам господина Листова, для успешного размещения необходимы два условия — благоприятная рыночная конъюнктура и длительная положительная динамика финансовых показателей. В банке, как отметил Борис Листов, над этим уже работают.

Он сообщил, что в 2025 году чистая прибыль РСХБ составила 50,1 млрд руб., что стало лучшим результатом за всю историю банка. Рентабельность собственного капитала выросла с 13,2% до 14,5%.

Господин Листов также подчеркнул, что качество кредитного портфеля банка остается одним из лучших в банковском секторе.

Подробнее — в блиц-интервью Бориса Листова «Ъ».