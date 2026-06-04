В Петропавловской крепости хотят запретить взлет и посадку вертолетов до конца года

С 22 июня по 31 декабря на посадочной площадке «Петропавловская крепость» на Заячьем острове планируют запретить взлетно-посадочные операции для вертолетов. Соответствующий проект постановления губернатора опубликован для антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект постановления проходит общественное обсуждение

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Проект постановления проходит общественное обсуждение

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Предполагается, что ограничения не затронут воздушные суда федеральных и городских органов власти, а также вертолеты государственной и гражданской авиации, используемые для оказания медицинской помощи. Для всех остальных посадка и взлет с площадки на острове будут недоступны более чем на полгода.

Причины введения запрета в документе не уточняются. Проект постановления проходит общественное обсуждение.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», в Петербурге прогулочный вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив. Инцидент произошел возле Петропавловской крепости в рекреационной зоне.

Карина Дроздецкая