Британия сняла санкции со спецдепозитария Райффайзенбанка

Принадлежащий Райффайзенбанку «РБРУ Специализированный депозитарий» исключен из санкционного списка Великобритании. Это следует из уведомления на сайте британского Минфина.

Санкции против спецдепозитария ввели в мае 2025 года. Основанием для такого решения послужило то, что организация была вовлечена в получение выгоды от правительства России за счет ведения бизнеса в секторах, имеющих стратегическое значение для страны, говорится в документе.

Райффайзенбанк учредил «РБРУ Специализированный депозитарий» в августе 2022 года. В ноябре того же года Банк России выдал депозитарию лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

В 2023 году сам Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В пресс-службе компании объясняли, что всех клиентов перевели в специально созданную для этих целей дочернюю компанию «РБРУ Специализированный депозитарий».