«Мелодии белой ночи», Stereoleto и вечный игрок «Дон Жуан»

Хиты русского и мирового рока, орган и дудук, опера и симфонии, а также — спектакли, экскурсии, гольф: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

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Фото: арт-центр культурного квартала «Брусницын» Работа из серии «Война и мир»

Фото: арт-центр культурного квартала «Брусницын»

«"Если ты изберешь путь солдата, быть тебе генералом, если захочешь быть монахом, станешь папой"»,— говорила мне мать. Но я избрал путь художника и стал Пикассо»: 5 июня в арт-центре культурного квартала «Брусницын» открывается выставка «Пабло Пикассо. Параграфы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель, сценарист и медиа-менеджер Сергей Минаев

Фото: пресс-служба организатора творческого вечера Писатель, сценарист и медиа-менеджер Сергей Минаев

Фото: пресс-служба организатора творческого вечера

Известный писатель, сценарист и медиаменеджер Сергей Минаев возвращается в Санкт-Петербург с новой программой. 5 июня уже по сложившейся традиции, в рамках Петербургского международного экономического форума, на сцене ДК Ленсовета пройдет его творческий вечер.

А на Малой сцене театра «Мастерская» 5 июня играют «Пенелопу» — ленинградскую одиссею в одном действии. Этот спектакль — погружение в мир прозы Андрея Битова, пронзительной и психологически точной. В его основу лег одноименный рассказ. История, написанная в 1960-е, звучит удивительно современно, заставляя задуматься о том, как легко мы попадаем в плен стереотипов и теряем себя в погоне за внешним блеском.

Режиссер Григорий Козлов в своей постановке исследует сложный портрет современного человека, мужчины, который живет в мире фальшивых ценностей, зависимый от одобрения окружающих, лишенный внутренней свободы, неспособный к решительным поступкам и подлинному выбору. Спектакль подобен зеркалу, в которое режиссер предлагает взглянуть, чтобы увидеть, насколько далеко мы отошли от самих себя…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

6 июня гольф-клуб «Петергоф» вновь примет «Кубок Росконгресса» — один из самых статусных любительских турниров России, который уже в восьмой раз собирает сильнейших игроков и гостей высокого уровня. Турнир включен в официальную спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Фото: клуб «Космонавт» Группа «Крематорий»

Фото: клуб «Космонавт»

6 июня группа «Крематорий» даст концерт в «Космонавте». Она представит в Северной столице свой новый номерной альбом «Репортажи». И, конечно, вдобавок к новому на концерте прозвучит хит-парад за все 42 года!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орган в концертном зале на Английской набережной

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Орган в концертном зале на Английской набережной

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

«Органные мистерии и импровизации»: впервые в Концертном зале на Английской набережной 6 июня даст сольный концерт выдающийся французский органист Батист-Флориан Марль-Уврар — лауреат международных конкурсов, главный органист знаменитого парижского собора Сен-Эсташ. Музыкант часто приезжает в Россию, выступает в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии и в других ведущих органных залах нашей страны. Программа вечера объединит шедевры разных эпох. Первое отделение полностью посвящено Иоганну Себастьяну Баху, во втором прозвучат сочинения Мендельсона, Брамса и Дюпре. Особой страницей станет фирменная импровизация исполнителя: момент живого творчества, наполняющий зал ощущением тайны, свободы и подлинного чуда.

В этот же день, 6 июня, состоится музейно-пешеходная экскурсия «По следам англиканства в Петербурге. От музея к храму» — совместный проект Государственного музея истории религии и Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный салон в особняке Кшесинской

Фото: Святослав Буньков Музыкальный салон в особняке Кшесинской

Фото: Святослав Буньков

«Русские музыкальные сезоны» открывают новое концертное пространство — особняк Матильды Кшесинской. 6 июня организаторы впервые привнесут изысканную и утонченную атмосферу в дом прима-балерины Мариинского театра. Музыкальный салон в особняке Кшесинской — это вечер, вдохновленный элегантными раутами и камерными встречами, где прозвучат виртуозно исполненные композиции авторов разных эпох, от Антонио Вивальди до Сергея Прокофьева, сохраняя при этом уют и традиции домашних музыкальных вечеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана»

Фото: Impulse Orchestra Мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана»

Фото: Impulse Orchestra

6 июня в концертном зале «Колизей-арена» состоится мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана» немецкого композитора-экспрессиониста Карла Орфа в исполнении сводного хора Санкт-Петербурга и Impulse Orchestra.

В начале XIX века в бенедиктинском монастыре Бойерн был найден уникальный манускрипт, включавший в себя более 250 средневековых стихотворений, написанных в XIII веке бродячими поэтами, беглыми монахами и студентами: на основе этих стихотворений и появился сборник «Кармина Бурана». В 1936 году немецкий композитор-экспрессионист Карл Орф, вдохновленный этим сборником, создает одноименную сценическую кантату, которая стала одним из самых мистических хоровых музыкальных произведений ХХ века.

Гостей мероприятия ожидает масштабная программа, построенная на стыке жанров: симфонической музыки, хорового пения, сольного вокала, а также средневекового изобразительного искусства и архитектуры. Мультимедийные возможности площадки позволят максимально раскрыть творческий замысел Карла Орфа и погрузить слушателей в завораживающую и мистическую атмосферу средневековья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с репетиции спектакля «Собака на сене»

Фото: Татьяна Бойцова Фото с репетиции спектакля «Собака на сене»

Фото: Татьяна Бойцова

6 и 7 июня на большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Собака на сене» по знаменитой пьесе Лопе де Веги в постановке известного режиссера, лауреата Государственной премии России, обладателя премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Игоря Коняева.

В этот же день, 7 июня, на ROOF FEST состоится концерт Markul — артиста, чьи строчки легко могут стать хитами. Его музыка сочетает меланхоличные тексты, хип-хоп и современное урбан-звучание, а живые концерты раскрывают все это глубже и эмоциональнее.

В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета 7 июня играют комедию «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный зал на Английской набережной

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ «Дворцы Санкт-Петербурга» Концертный зал на Английской набережной

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ «Дворцы Санкт-Петербурга»

7 июня состоится первый концерт международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в зале бывшей Англиканской церкви, ныне Концертном зале на Английской набережной. Программа «Под крылом ангела» поражает своим многообразием: оперные звезды Большого театра России и Национального академического театра Армении, а также виртуозные инструменталисты. Спустя 70 лет молчания единственный в России орган фирмы «Бриндли энд Фостер» прозвучит в уникальных дуэтах со скрипкой и гобоем. Музыкальная премьера вечера — адажио для гобоя и органа с оркестром Д. Циполи. Произведение впервые прозвучит в Петербурге. Специальный гость — член Союза писателей России Александр Мясников раскроет историю и тайны места через призму нескольких веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поэт и композитор Вячеслав Петкун

Фото: клуб «Космонавт» Поэт и композитор Вячеслав Петкун

Фото: клуб «Космонавт»

9 июня клуб «Космонавт» приглашает на большой опен-эйр концерт «Танцы Минус». Группа выступит на крыше ROOF PLACE в Брусницын-квартале с видом на Финский залив. В летнюю концертную программу войдут песни из последних релизов «С5етель» и «Круги», а также давно всем полюбившиеся хиты.

В этот же день, 09 июня, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Именно с премьеры этой комедии 19 ноября 1933 года началась история нового театра — Театра имени Ленсовета. «Ахматова. Гумилев. Гумилев» — пронзительный спектакль о любви, памяти и судьбе на фоне катастроф ХХ века — пройдет 9 июня в ДК «Выборгский». Это история Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва — история великой любви, страшных потерь и эпохи, которая безжалостно вмешалась в их жизнь, навсегда ее изменив. Это спектакль о том, как легко вовремя не распознать свое счастье — и понять его цену слишком поздно.

Главное событие постановки — Светлана Иванова в роли Ахматовой: на сцене возникают и юная, дерзкая Анна, и Ахматова поздних лет. «А я была дерзкой, злой и веселой, и вовсе не знала, что это — счастье»,— говорит юная Ахматова в исполнении Светланы Ивановой. По мере развития истории зритель буквально увидит ее визуальное преображение — от молодой стремительной женщины к усталой гордой Ахматовой, прошедшей через любовь, разлуку, потери и удары времени. На театральную сцену после более чем десятилетнего перерыва возвращается актер Егор Корешков: он исполняет сразу две роли: Николая и Льва Гумилевых.

Это не музейная биография, а живой, эмоциональный театр, где великие имена становятся живыми людьми, а история — по-настоящему близкой и больной.

10 июня на ROOF FEST состоится концерт Ёлки — выступление пройдет на открытой крыше в рамках летнего фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Мелодии белой ночи. Орган и дудук»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Мелодии белой ночи. Орган и дудук»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

11 июня в концертном зале на Английской набережной – второй сцене Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина пройдет концерт «Мелодии белой ночи. Орган и дудук» — редкая встреча полуторавекового английского органа и древнего армянского дудука. В программе — музыка Баха, Шуберта, Каччини, Пьяццоллы, а также Шварца и Циммера. Сочетание разных эпох, жанров и тембров обещает концерт, полный контрастов, тонких настроений и ярких музыкальных впечатлений. Орган — заслуженный артист России Даниэль Зарецкий; дудук — Аргишти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр на сцене Olympic Orchestra

Фото: ROOF PLAСE Симфонический оркестр на сцене Olympic Orchestra

Фото: ROOF PLAСE

11 июня на крыше ROOF PLAСE можно будет услышать мировые хиты из репертуара Boney M., ABBA, Ace of Bace, Modern Talking, Vilage People, Ottawan и других звезд музыкальной сцены. Они прозвучат на крыше с видом на залив в исполнении певца Чарли и оркестра Olympic Orchestra. Оркестр объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Гамлет»

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом» Спектакль «Гамлет»

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом»

11 июня начнутся «Большие гастроли» Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова. В первый день гастролей на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет показ спектакля «Гамлет».

«Воскресение» — последний роман Льва Толстого, повествующий о слабости и одновременно о безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать. На сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета 11 июня пройдет спектакль по этому роману.

А 12 июня в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будет показана пьеса Александра Вампилова «Старший сын» режиссера Галины Зальцман. В спектакле участвует Хор мальчиков «Эхо» Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга и звучат «Вальс №2» («Русский вальс») Дмитрия Шостаковича, композиции группы The Doors, песни «Надежды маленький оркестрик» (Б. Окуджава), «Возможно» (А. Островский, И. Шаферан), «Ну что тебе сказать про Сахалин?» (Я. Френкель, М. Танич).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреат Национальной премии искусств Мексики Гектор Лопес Мендоса

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ «Дворцы Санкт-Петербурга» Лауреат Национальной премии искусств Мексики Гектор Лопес Мендоса

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ «Дворцы Санкт-Петербурга»

«Праздник оперы в Русском Версале» состоится в День России, 12 июня, в рамках торжественного открытия летнего XXXIII сезона Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».

По приглашению фестиваля выступят звезды мировой оперной сцены — лауреат Национальной премии искусств Мексики Гектор Лопес Мендоса (тенор) и итальянская оперная дива Алессандра Вольпе (меццо-сопрано) в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской государственной областной филармонии под управлением дирижера Михаила Голикова. Выдающиеся голоса исполнят знаменитые арии из опер «Кармен», «Вертер», «Дон Карлос», «Аида», «Ромео и Джульетта», «Тоска», «Манон Леско. В завершение вечера состоится прием на террасе под музыку с неповторимым видом на дворцово-парковый ансамбль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия «Бал воров» по пьесе Жана Ануя

Фото: Роман Хасеев Комедия «Бал воров» по пьесе Жана Ануя

Фото: Роман Хасеев

В этот же день, 12 июня, на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» в рамках «Больших гастролей» Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова покажут комедию «Бал воров» по пьесе Жана Ануя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинематограф & Джаз в особняке Половцова

Фото: Русские музыкальные сезоны Кинематограф & Джаз в особняке Половцова

Фото: Русские музыкальные сезоны

13 июня продолжится цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русских музыкальных сезонов». «Кинематограф & Джаз в особняке Половцова» превратит красивый зал в уютный джаз-клуб, наполнив его пространство теплым светом тысячи свечей, что создаст неповторимую атмосферу и прекрасный фон для джазовых мелодий. В этот вечер джазовые саундтреки к любимым кинолентам с зажигательными ритмами сольются с атмосферой прошлого, и все это — в теплом свете свечей и в интерьерах Бронзового зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом» Комедия «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом»

13 июня на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» в рамках «Больших гастролей» Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова будет представлена комедия «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя.

А Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 13 июня представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный фестиваль Stereoleto

Фото: Балаев Михаил Музыкальный фестиваль Stereoleto

Фото: Балаев Михаил

13 и 14 июня в «Севкабель Порту» ждем Международный музыкальный фестиваль Stereoleto («Стереолето»). Это один из первых независимых фестивалей России, в 2026 году он пройдет уже в 25-й раз. В этом году на трех сценах в Севкабель порту выступят: Найк Борзов, костромская группа «Гудтаймс», проект из Йошкар-Олы DenDerty, ансамбль «Радар», инди-рок группа из Сибири «Буерак», группа из Бангкока KIKI, японское мат-рок-трио из Киото Kukangendai, петербургские группы Vodoley GT и «огонек», неугасающие звезды 1990-х, петербургские родоначальники «правильной поп-музыки» Pep-See и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия «Чужой ребенок»

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом» Комедия «Чужой ребенок»

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом»

Завершаются «Большие гастроли» Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова 14 июня. На сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут комедию «Чужой ребенок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Моцарт. Приношение гению»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Моцарт. Приношение гению»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

14 июня в концертном зале на Английской набережной состоится концерт «Моцарт. Приношение гению». Оперные солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина представят арии и ансамбли из шести опер Моцарта: от раннего «Митридата, царя Понтийского» до «Волшебной флейты». Прозвучат фрагменты из «Свадьбы Фигаро», «Дон Жуана», «Так поступают все» и «Похищения из Сераля» — сочинений, в которых раскрывается весь спектр музыкальной фантазии одного из величайших композиторов всех времен. Концерт станет не только данью памяти композитору в год его 270-летия, но и возможностью погрузиться в атмосферу эпохи классицизма, почувствовать тонкую игру эмоций и выразительность классической оперы. Уникальный стиль и богатство образов Моцарта воплотят солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина: Назия Аминева, Анна Викулина, Анастасия Самарина, Елизавета Михайлова, Тигрий Бажакин, Иосиф Пилиев. Партия фортепиано — Ирина Теплякова.

В этот же день, 14 июня, в рамках 33-го сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в павильоне «Зал на острову» Екатерининского парка прозвучат «Песни таинственного сада». Приглашенные звезды из пяти стран — Италии, Мексики, Японии, Казахстана и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»

Фото: Павел Иванов Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»

Фото: Павел Иванов

В основе сюжета музыкального спектакля «Я Тебе Верю!», который состоится 15 июня в ТЮЗ им. Брянцева, лежит реальная история Карлоса Альберто Эстебеса, одного из основателей танца, ставшего невероятно популярным во всем мире на долгие годы. Спектакль построен на тонкой комбинации танцевальных и вокальных номеров, где эмоции и взаимодействие героев выражается через пластику движений, песни и музыку.

В мюзикле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призеры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российский турниров по аргентинскому танго Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Елизавета Горская и другие артисты.

Трагикомедию Мольера «Дон Жуан» в новой постановке режиссера Олега Кузнецова — классику, которая бьет в нерв сегодняшнего дня,— играют 15 июня в ДК «Выборгский». В роли главного соблазнителя эпохи — Никита Кологривый. Неуловимый герой-любовник не боится ни неба, ни гнева оскорбленной им женщины, а рядом с ним всегда — Сганарель в исполнении Егора Кенжаметова, его слуга, свидетель и невольный соучастник.

Светлана Куликова