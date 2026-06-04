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Lego представила свой самый большой набор на 12 тыс. деталей

Датский производитель игрушек Lego показал свой новый самый большой набор. LEGO Architecture Sagrada Familia выходит к столетию смерти Антонио Гауди, автора знаменитого барселонского собора Святого семейства. Набор состоит из 12 060 деталей. Прежний рекорд по количеству деталей (8272 элемента) принадлежал набору «Минас Тирит», представленному в мае этого года.

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Фото: Lego

Фото: Lego

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Фото: Lego

Фото: Lego

Антонио Гауди начал строить собор в ноябре 1883 года. Он умер 10 июня 1926 года, так и не завершив работу. Собор не достроили до сих пор: полностью окончить все работы планируется только к 2034 году. Однако в ноябре 2010 года собор был освящен папой Бенедиктом XVI.

Начало продаж набора LEGO Architecture Sagrada Familia намечено на 1 ноября 2026 года. Предзаказы уже стартовали. Набор оценен компанией в $799,99 и, как указано на сайте, предназначен для лиц от 18 лет и старше.

Николай Зубов

Фотогалерея

Как создавался один из самых знаменитых конструкторов

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Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения

Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения

Фото: The LEGO Group.

До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода&lt;br> На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде

До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода
На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде

Фото: The LEGO Group.

Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом&lt;br> На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы

Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом
На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы

Фото: The LEGO Group.

В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек

В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек

Фото: The LEGO Group.

Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)&lt;br> На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы

Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)
На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы

Фото: The LEGO Group.

Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения

Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения

Фото: The LEGO Group.

В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек&lt;br> На фото: сгоревшая фабрика Lego

В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек
На фото: сгоревшая фабрика Lego

Фото: The LEGO Group.

В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году&lt;br> На фото: кубик образца 1949 года

В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году
На фото: кубик образца 1949 года

Фото: The LEGO Group.

В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.)

В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.)

Фото: The LEGO Group.

В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году

В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году

Фото: The LEGO Group.

Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу

Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу

Фото: The LEGO Group.

В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год&lt;br> На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite

В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год
На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite

Фото: The LEGO Group

К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании&lt;br> На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены

К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании
На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены

Фото: The LEGO Group

В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego

В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego

Фото: The LEGO Group

К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран

К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран

Фото: Julian Kevin Zakaras / Fairfax Media / Getty Images

В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек

В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек

Фото: The LEGO Group.

В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста&lt;br> На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде

В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста
На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде

Фото: Dave Caulkin / WPA / / AP

Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно

Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно

Фото: The LEGO Group.

К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов

К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов

Фото: Zak Hussein - PA Images / PA Images via Getty Images

В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд

В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд

Фото: The LEGO Group

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России&lt;br> На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России
На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego

Фото: John Shearer / Invision / AP

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Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения

Фото: The LEGO Group.

До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода
На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде

Фото: The LEGO Group.

Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом
На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы

Фото: The LEGO Group.

В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек

Фото: The LEGO Group.

Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)
На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы

Фото: The LEGO Group.

Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения

Фото: The LEGO Group.

В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек
На фото: сгоревшая фабрика Lego

Фото: The LEGO Group.

В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году
На фото: кубик образца 1949 года

Фото: The LEGO Group.

В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.)

Фото: The LEGO Group.

В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году

Фото: The LEGO Group.

Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу

Фото: The LEGO Group.

В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год
На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite

Фото: The LEGO Group

К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании
На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены

Фото: The LEGO Group

В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego

Фото: The LEGO Group

К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран

Фото: Julian Kevin Zakaras / Fairfax Media / Getty Images

В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек

Фото: The LEGO Group.

В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста
На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде

Фото: Dave Caulkin / WPA / / AP

Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно

Фото: The LEGO Group.

К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов

Фото: Zak Hussein - PA Images / PA Images via Getty Images

В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд

Фото: The LEGO Group

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России
На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego

Фото: John Shearer / Invision / AP

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