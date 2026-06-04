Lego представила свой самый большой набор на 12 тыс. деталей

Датский производитель игрушек Lego показал свой новый самый большой набор. LEGO Architecture Sagrada Familia выходит к столетию смерти Антонио Гауди, автора знаменитого барселонского собора Святого семейства. Набор состоит из 12 060 деталей. Прежний рекорд по количеству деталей (8272 элемента) принадлежал набору «Минас Тирит», представленному в мае этого года.

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Антонио Гауди начал строить собор в ноябре 1883 года. Он умер 10 июня 1926 года, так и не завершив работу. Собор не достроили до сих пор: полностью окончить все работы планируется только к 2034 году. Однако в ноябре 2010 года собор был освящен папой Бенедиктом XVI.

Начало продаж набора LEGO Architecture Sagrada Familia намечено на 1 ноября 2026 года. Предзаказы уже стартовали. Набор оценен компанией в $799,99 и, как указано на сайте, предназначен для лиц от 18 лет и старше.

Николай Зубов