ОСК планирует построить 85 унифицированных судов в Нижнем Новгороде

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует построить на нижегородской верфи «Красное Сормово» 85 судов на базе новой унифицированной платформы к 2031 году. Концепция создания нового грузового флота класса река—море была представлена в Нижнем Новгороде, сообщили в ОСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Платформа ОСК предполагает максимальную унификацию судов по планировочному комплексу и судовому оборудованию, отмечается в сообщении. «Такой подход позволит сократить сроки постройки до 30% и уменьшить количество уникальных компонентов на 20%», — отметили в ОСК.

В корпорации добавили, что к 2030 году в России прогнозируется выбытие 997 грузовых судов старше 40 лет, для их замещения приоритеты будут отданы танкерам и химовозам.

Как писал «Ъ-Приволжье», в рамках программы модернизации верфь «Красное Сормово» увеличит годовой объем выпуска судов более чем втрое — до 20 единиц.

Владимир Зубарев