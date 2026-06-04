«Сигнал из-за океана разгадать нетрудно»

Владимир Путин не планирует встречаться с американской делегацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Накануне Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о визите официальных лиц США в северную столицу. Глава Госдепа выступил на слушаниях в Конгрессе, где, среди прочего, подтвердил дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения России и администрации Дональда Трампа имеют тенденцию к ухудшению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Марко Рубио два дня выступал на слушаниях в Конгрессе, где отбивался от разного рода нападок, острых вопросов и едких комментариев. В частности, конгрессмены выражали недовольство малой поддержкой Украины и курсом нынешней администрации на явное сближение с Россией. И вот прямо так все совпало — на фоне слушаний в Санкт-Петербург прилетела официальная американская делегация во главе с главой Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимсом Куком-младшим.

К слову, в северной столице у него обширная программа. Высокий гость передал российской стороне копию чудотворной Ситкинской иконы Божией Матери по личному поручению Дональда Трампа. Сделал он это в ответ на то, что Владимир Путин подарил православной общине на Аляске иконы преподобного Германа Аляскинского и Пресвятой Богородицы. Глава Госдепа от этой делегации торжественно открестился, заявив, что ему ничего неизвестно.

Ситуация попахивает скандалом — федеральный чиновник отправился в явно недружественную страну, находящуюся под американскими санкциями, а в Госдепе, который отвечает за оформление соответствующих документов, об этом ничего не знают. Правда, Рубио дал понять, что господин Кук явно не высокий чиновник, а все остальные (известная телеведущая, гражданин РФ Стивен Сигал и ряд других подобных) к правительству Соединенных Штатов отношения не имеют.

Собственно, главное не это, а то, что Марко Рубио заявил, что США на стороне Украины: «Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины, только против России. Поэтому мы очевидно заняли одну из сторон». Как известно, в Конгрессе находится двухпартийный законопроект о поддержке Украины. Речь идет о помощи Киеву по меньшей мере на $8 млрд. Не совсем понятно, поддержит ли его Белый дом, но Рубио признает, что администрация в принципе не против давления на Москву. Сигнал из-за океана разгадать нетрудно.

В США есть два фланга: условные сторонники России — те, кто ездит на ПМЭФ, но явно не является представителями элиты. На другом фланге — противники, не только демократы, но и республиканцы в Конгрессе. Игнорировать их мнение Белый дом не может. Администрация Дональда Трампа где-то посередине — поддерживает баланс сил. Соответственно, если компромисса по Украине не будет, чаша весов вполне может склониться в противоположную от РФ сторону.

Но также нельзя не обратить внимание на то, что Дональд Трамп последние недели ситуацию вокруг Украины вообще никак не комментирует. Рубио говорит, что конфликт зашел в тупик и военного решения нет.