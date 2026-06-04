Военный летчик налетал на приговор

Суд в Москве вынес приговор трем руководителям двух зарегистрированных в Сингапуре фирм, в том числе отставному генерал-майору ВВС Николаю Федюковичу. По версии обвинения, фигуранты создали финансовую пирамиду, жертвами которой стали более полутора сотен граждан, в том числе бывшие коллеги военного летчика. Ущерб следствие оценило в 300 млн руб. Основатель пирамиды получил девять лет колонии, отставной генерал — условный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Александр Бурдаков во время заседания суда

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Предприниматель Александр Бурдаков во время заседания суда

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дорогомиловский райсуд столицы 4 июня вынес приговор предпринимателям Александру Бурдакову, Михаилу Бережному и Николаю Федюковичу. Им вменяли в вину особо крупное мошенничество.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту хищения средств у полутора сотен граждан, в том числе и у бывших военных летчиков, в мае 2023 года. Они инвестировали свои средства в сингапурские компании Financial Engineer Pte Ltd и Innovation Tech-Centr Pte Ltd. Впоследствии количество потерпевших выросло до полутора с лишним сотен человек. Ущерб составил 300 млн руб. 13 июня 2023 года Александра Бурдакова задержали, и по ходатайству следователя Никулинский суд Москвы отправил его в СИЗО, а Николай Федюкович и Михаил Бережной оказались под домашним арестом.

По версии следствия, эта история началась в 2009 году со знакомства столичного предпринимателя Александра Бурдакова с генерал-майором ВВС в отставке Николаем Федюковичем и Михаилом Бережным, также якобы имевшим ранее отношение к военной авиации.

Они организовали совместный бизнес, сутью которого стало инвестирование средств в покупку облигаций и акций российских и зарубежных компаний. Для этого Александр Бурдаков, на которого было возложено общее руководство, учредил на Кипре компанию Adfincom Limited, а господа Федюкович и Бережной занялись привлечением вкладчиков.

Поиск инвесторов происходил исключительно через сарафанное радио. Информация о получавших дивиденды вкладчиках распространялась довольно быстро, и с той же скоростью росло количество желающих вложиться в высокодоходный бизнес. Заключение договоров с кипрской фирмой и прием наличности проводились на Кутузовском проспекте, 24, в помещении ООО «РКБ-Формула бизнеса», где господин Бурдаков числился заместителем гендиректора.

К 2015 году вкладчикам, которых к тому времени набралось около 600 человек (один только генерал привлек около 200), якобы были выплачены дивиденды на общую сумму более $400 тыс. После введения в отношении России санкций компаньоны переместили свою деятельность на территорию Сингапура, где Александр Бурдаков и зарегистрировал две компании.

Всем клиентам было предложено переоформить договоры уже на Financial Engineer Pte Ltd и Innovation Tech-Centr Pte Ltd, что они и сделали.

В прениях представитель гособвинения просил назначить господину Бурдакову девять лет колонии, а его сообщникам по шесть с половиной лет каждому. Защита настаивала на том, что фигурантов обвинили в мошенничестве необоснованно.

В итоге суд признал подсудимых виновными и назначил Бурдакову девять лет колонии общего режима, Федюкович и Бережной получили шесть с половиной и пять лет условно соответственно.

Адвокат господина Бурдакова заявил “Ъ”, что обжалует приговор. «Мой подзащитный не признает факт совершения мошеннических действий. Он вел законную деятельность. Многие вкладчики получили дивиденды, в несколько раз превышающие суммы вкладов. Проблемы у фирм начались в 2022 году из-за международной обстановки, деньги стало невозможно выводить в Россию. Вкладчики занервничали и стали обращаться в полицию с заявлениями. На счетах двух компаний находится около 4,5 млрд руб., которых достаточно, чтобы полностью покрыть ущерб. На данный момент возможность вывести деньги в Россию есть, но воспользоваться ею Бурдаков не может, так как находится в СИЗО»,— сообщил защитник.

Ефим Брянцев