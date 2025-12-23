Орловский завод добился приостановки решения налоговой о взыскании 2,5 млрд

Арбитражный суд Москвы приостановил исполнение решения местной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 20 о привлечении орловского ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов» (МЗОЦМ) к ответственности за налоговое правонарушение. Решение принято в связи с ходатайством компании, оспаривающей требование об уплате задолженности в размере 2,5 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам дела, налоговая инспекция по Москве проводила выездную проверку предприятия с декабря 2023 года по август 2024 года. По итогам проверки ИФНС выявила недоимку по уплате налогов в размере свыше 1,3 млрд руб. В начале декабря 2025-го заводу было направлено требование об уплате пени в 936,1 млн руб., штрафа на 218,3 млн руб. и самой недоимки.

По данным Rusprofile, ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов» зарегистрировано в Москве в июле 2015 года. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство меди. Единственный владелец — Валентина Тушкова. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. Гендиректором является Наталья Вьюненко.

МЗОЦМ обратился в суд в середине декабря с требованием признать решение налоговой инспекции недействительным и запросил приостановление его действия. Компания аргументировала свою позицию тем, что взыскание указанной суммы может привести к серьезным финансовым последствиям, включая срыв выполнения обязательств по гособоронзаказу и невыплату зарплаты сотрудникам.

Представители завода также отметили, что ранее инспекцией уже был наложен запрет на отчуждение имущества предприятия на сумму 1,5 млрд руб. В суде указали на значительный размер доначисленной суммы, которая превышает общую сумму налоговой задолженности, взысканной судами за шесть месяцев 2025 года, на 83%. Следующее заседание по делу назначено на 19 февраля 2026-го.

В 2022 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что МЗОЦМ планирует построить под Орлом завод бесшовных труб за 3–5 млрд руб.

