ЦБ обсуждает ограничения на досрочный выкуп народных облигаций

Банк России (ЦБ) может изменить параметры народных облигаций, рассказал первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. Среди возможных нововведений, добавил он, рассматривается период ожидания между подачей заявки на выкуп и фактическим погашением бумаги, а также снижение доходности при досрочном выходе из инструмента.

Народные облигации (или ОФЗ-Н) — это ценные бумаги, предназначенные специально для физлиц. Покупая их, граждане одалживают деньги на развитие проектов, получая взамен купонный доход. Этот инструмент — альтернатива вкладу. Он доступен через платформу «Финуслуги» без брокерского счета.

Господин Чистюхин пояснил, что из-за возможности в любой момент предъявить бумаги к выкупу эмитенту с сохранением накопленного капитала нынешняя конструкция «народных облигаций» превратила инструмент в аналог вклада до востребования.

«Нам, наверное, имеет смысл подумать о том, что между моментом подачи заявки и моментом выкупа должен проходить какой-то период времени. В противном случае эмитент облигаций может не собрать ликвидность»,— рассказал первый зампред ЦБ в интервью радио РБК.

Владимир Чистюхин также рассмотрел вариант пониженных ставок в случае досрочного выкупа бумаг. Дискуссия на этот счет еще ведется, но «калибровка будет, наверное, в этом направлении», указал он.

Из-за техдефолта по народным облигациям «ЕвроТранса» глава ЦБ Эльвира Набиуллина также задумалась о донастройке параметров народных облигаций. Она обращала внимание, что инвесторы досрочную заявку на выкуп облигаций воспринимают позитивно, а эмитентам это может доставлять неудобства. «Эмитент может столкнуться со сложностями, если инвесторы по каким-то причинам начнут массово возвращать бумаги»,— уточняла тогда госпожа Набиуллина.