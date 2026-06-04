Мирра Андреева вышла в финал Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк и вышла в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3.

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Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Мирра Андреева

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Матч продлился 1 час 16 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирра Андреева занимает восьмое место. Марта Костюк располагается на 15-й строке. До этого россиянка не выигрывала ни одной партии у украинки. В предыдущих встречах она уступила со счетом 6:7 (7:9), 3:6 и 3:6, 5:7.

19-летняя Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. Ее соперница по решающему матчу определится в противостоянии между россиянкой Дианой Шнайдер (23-я в рейтинге WTA) и полькой Майей Хвалиньской (114-я).

Также Андреева стала первой за пять лет российской теннисисткой, пробившейся в финал мейджоров. В 2021 году Анастасия Павлюченкова в матче за титул на Roland Garros уступила чешке Барборе Крейчиковой. Последней россиянкой, выигрывавшей турнир Большого шлема, стала Мария Шарапова (Открытый чемпионат Франции-2014).

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победительницей стала американка Коко Гауфф.

Таисия Орлова