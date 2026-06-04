В Екатеринбурге построят новый водопровод для «Академического-2»

В Чкаловском районе Екатеринбурга построят магистральную сеть водоснабжения, которая обеспечит водой будущие кварталы жилого района «Академический-2». Соответствующие проекты планировки и межевания территории утвердил глава города Алексей Орлов, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новый водопровод будет проложен подземным способом от проектируемого водопровода на улице Академика Курчатова до ранее запланированного на улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), затрагивая также улицы Академика Курчатова и Нескучную.

Зона планируемого размещения объекта займет 11,51 га. Ориентировочная протяженность нового водопровода достигнет 3,7 км. Магистраль будет состоять из двух труб диаметром 0,5 м каждая.

Ранее сообщалось, что на территории Екатеринбурга заменят 86,99 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2026 году.

Полина Бабинцева